Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Vorfahrtsverletzung führt zu hohem Sachschaden und drei Verletzten

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 25.12.2025, gegen 20:00 Uhr kollidierten ein Audi und ein Mercedes im Kreuzungsbereich der L138 zur Straße Im Entenbad in Lörrach. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Audi-Fahrer die Vorfahrt des Mercedes-Fahrers missachtet haben. Die beiden Insassen des Audis und der Fahrer des Mercedes wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos war nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 30.000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

