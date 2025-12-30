PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 21.12.2025, bis Donnerstagmorgen, 25.12.2025, versuchte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in eine Gaststätte in der Hauptstraße in Schwörstadt einzudringen. Der Täterschaft gelang es nicht, in das Innere zu gelangen. Die Höhe des Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges in der Hauptstraße beobachtet haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Autos der Polizei mitzuteilen. Das Polizeirevier Rheinfelden ist rund um die Uhr unter 07623 74040 erreichbar.

Ein Hinweis Ihrer Polizei:

Sollten Sie während der Dämmerung oder zur Nachtzeit in Ihrer Nachbarschaft Verdächtiges wahrnehmen, rufen Sie bitte unverzüglich den Notruf 110 an.

