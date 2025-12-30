POL-FR: Lörrach: Pedelec-Fahrerin stürzt mit 1,5 Promille
Freiburg (ots)
Am Montag, 29.12. 2025, gegen 18:15 Uhr kam eine 44-jährige Pedelec-Fahrerin in der unteren Hartmattenstraße in Lörrach aus nicht abschließend geklärter Ursache zu Fall. Durch den Sturz wurde die Fahrerin leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der 44-Jährigen Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkoholtests vor Ort ergab einen Wert von fast 1,5 Promille.
