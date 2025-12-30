Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 61-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots)

Am Dienstagvormittag, 30.12.2025, kam es in einer Obdachlosenunterkunft in der Wiesentalstraße in Freiburg zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 61-jähriger Bewohner mutmaßlich durch Messerstiche schwer verletzt wurde. Gegen 11.15 Uhr fand ein Zeuge den Mann blutend auf dem Boden und verständigte die Polizei. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht; nach derzeitigen Erkenntnissen besteht keine akute Lebensgefahr.

Ein 54-jähriger Tatverdächtiger deutscher Staatsangehörigkeit, ebenfalls Bewohner der Einrichtung, konnte wenig später in einem Zimmer der Obdachlosenunterkunft angetroffen und widerstandlos vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der Mann noch heute dem Haftrichter beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt.

Zu den Hintergründen der Tat liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Freiburg haben die Ermittlungen zum Tathergang aufgenommen.

oec

