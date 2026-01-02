PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen: Überfall auf 86-Jährige in Hausflur - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Silvestermorgen, gegen 09.32 Uhr, kam es in der Blumenstraße in Gundelfingen zu einem Überfall auf eine 86-Jährige.

Diese war gerade vom Einkaufen zurückgekehrt und wollte über die Treppe des Mehrfamilienhauses zu ihrer Wohnung gehen, als sie von hinten gepackt, gewürgt und zu Boden gerissen wurde. Dabei wollte der Täter ihr einen Gegenstand entreißen, was jedoch nicht gelang.

Durch das Schreien der Geschädigten wurde eine andere Mitbewohnerin aufmerksam, woraufhin der Täter seine Einwirkung beendete und flüchtete.

Er konnte wie folgt beschrieben werden:

Ca. 20 Jahre alt, männlich, schwarze Haut, schwarze Jacke mit Kapuze und schwarze Hose.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der 0761/882-2880 bei der Kriminalpolizei Freiburg zu melden.

ts

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Spisla
Telefon: 0761 / 882 1015
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 09:26

    POL-FR: Freiburg: Sprengung mehrerer Zigarettenautomaten - Zeugenaufruf

    Freiburg (ots) - Bereits am Mittwochvormittag, den 31.12.2025 wurde der Polizei durch Anwohner ein gesprengter Zigarettenautomat in der Abrichtstraße gemeldet. Die Sprengung hatte vermutlich bereits in der Nacht auf den 31.12. gegen 03:00 Uhr stattgefunden, man hatte zunächst jedoch einen verfrühten Böller vermutet. Vor Ort konnte durch die Polizei das restliche ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 11:30

    POL-FR: Bonndorf: 60-jähriger Bewohner kommt bei Wohnhausbrand zu Tode

    Freiburg (ots) - Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Bonndorf am Mittwoch, 31.12.2025, ist ein 60-jähriger Bewohner ums Leben gekommen. Nach bisherigem Erkenntnisstand brach das Feuer gegen 21.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache im Bereich eines Balkons aus. Die Flammen griffen rasch auf das Gebäude über, das infolgedessen in Vollbrand geriet. Mehrere Bewohner ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren