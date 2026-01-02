Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen: Überfall auf 86-Jährige in Hausflur - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Silvestermorgen, gegen 09.32 Uhr, kam es in der Blumenstraße in Gundelfingen zu einem Überfall auf eine 86-Jährige.

Diese war gerade vom Einkaufen zurückgekehrt und wollte über die Treppe des Mehrfamilienhauses zu ihrer Wohnung gehen, als sie von hinten gepackt, gewürgt und zu Boden gerissen wurde. Dabei wollte der Täter ihr einen Gegenstand entreißen, was jedoch nicht gelang.

Durch das Schreien der Geschädigten wurde eine andere Mitbewohnerin aufmerksam, woraufhin der Täter seine Einwirkung beendete und flüchtete.

Er konnte wie folgt beschrieben werden:

Ca. 20 Jahre alt, männlich, schwarze Haut, schwarze Jacke mit Kapuze und schwarze Hose.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der 0761/882-2880 bei der Kriminalpolizei Freiburg zu melden.

ts

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell