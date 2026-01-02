PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Innenstadt: Körperliche Auseinandersetzung führt zu Einsatz von Pfefferspray und Messer - vorläufige Festnahme

Freiburg (ots)

Am Silvesterabend, gegen 22.00 Uhr, kam es auf dem Platz der alten Synagoge zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 20-jährigen syrischen und einem 27-jährigen irakischen Staatsangehörigen.

Im Verlauf der Auseinandersetzung zog der 20-Jährige ein Pfefferspray und sprühte es in Richtung des 27-Jährigen und vier weiterer Personen, wobei diese ebenfalls getroffen worden sein sollen.

Außerdem soll ein weiterer, bislang unbekannter Tatverdächtiger ein Messer gezogen und einen 29-jährigen Geschädigten an der Hand verletzt haben. Die Beschreibung des bislang Unbekannten lautet wie folgt: Ca. 180 cm, männlich, schlank, trug Mütze, dunkle Jacke mit Kaputze, dunkelblauen Nylonsportbeutel sowie helle Jeans.

Der Grund für die Auseinandersetzung ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich unter der 0761/882-2880 bei der Kriminalpolizei Freiburg zu melden.

ts

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Spisla
Telefon: 0761 / 882 1015
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

