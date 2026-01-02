Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch: 68-Jähriger nach Wohnungsbrand tot aufgefunden

Am 31.12.2024 gegen 6 Uhr wurde eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in Lenzkirch gemeldet. Im Rahmen des ersten Angriffs der Feuerwehr wurde in einer Wohnung ein 68-jähriger Mann leblos aufgefunden. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach aus bislang ungeklärter Ursache in der Wohnung des Mannes ein Schwelbrand aus, der zu einer starken Rauchentwicklung führte. Staatsanwaltschaft und Polizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf Fremdverschulden oder auf eine gezielte Brandlegung haben sich bislang nicht ergeben. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens dauern an.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden nicht verletzt. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren.

