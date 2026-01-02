PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Brand in einem Haus in Öflingen - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 01.01.2026, gegen 01.20 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Schwarzwaldstraße gerufen. Aus hier noch nicht bekannten Gründen geriet eine unmittelbar an einer Hausfassade stehende Papiertonne in Brand. Im weiteren Verlauf breitete sich der Brand in die Kellerräumlichkeiten eines Hauses aus. Ein Bewohner des Hauses wurde bei den ersten Löschversuchen leicht verletzt. Mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Aufgrund der starken Hitzeeinwirkung wurden Stromleitungen und die Heizung des Hauses stark beschädigt. Aktuell sei das Haus nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe wird vorsichtig auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 16:00

    POL-FR: Wehr: Küchenbrand verläuft glimpflich

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 30.12.2025, gegen 22.10 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Küchenbrand in der Bündtenfeldstraße in Wehr mitgeteilt. In einer Wohnung kam es in der Küche durch eine Abzugshaube, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, zu einer starken Rauchentwicklung. Die Abzugshaube wurde vom Bewohner vom Strom genommen und anschließend mit Wasser gelöscht. Die Feuerwehr war noch mit ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 14:33

    POL-FR: Lenzkirch: 68-Jähriger nach Wohnungsbrand tot aufgefunden

    Freiburg (ots) - Am 31.12.2024 gegen 6 Uhr wurde eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in Lenzkirch gemeldet. Im Rahmen des ersten Angriffs der Feuerwehr wurde in einer Wohnung ein 68-jähriger Mann leblos aufgefunden. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen brach aus bislang ungeklärter Ursache in der Wohnung des Mannes ein Schwelbrand aus, der zu einer starken Rauchentwicklung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren