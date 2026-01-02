Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Brand in einem Haus in Öflingen - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 01.01.2026, gegen 01.20 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Schwarzwaldstraße gerufen. Aus hier noch nicht bekannten Gründen geriet eine unmittelbar an einer Hausfassade stehende Papiertonne in Brand. Im weiteren Verlauf breitete sich der Brand in die Kellerräumlichkeiten eines Hauses aus. Ein Bewohner des Hauses wurde bei den ersten Löschversuchen leicht verletzt. Mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Aufgrund der starken Hitzeeinwirkung wurden Stromleitungen und die Heizung des Hauses stark beschädigt. Aktuell sei das Haus nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe wird vorsichtig auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell