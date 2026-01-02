PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Brand eines Schuppens in Erzingen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 01.01.2026, gegen 01.00 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand eines Schuppens in der Fabrikstraße in Erzingen gemeldet. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden, auch weil Anwohner erste Löschversuche unternahmen. Bei der Suche nach Glutnestern musste das Dach des Schuppens geöffnet werden. Auch wurde durch den Brand der Schuppen des Nachbarn beschädigt. Beide Schuppen sind and die jeweiligen Wohnhäuser angebaut. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnhäuser verhindern. Die Brandursache ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 16:07

    POL-FR: Lauchringen: Balkonbrand greift auf angrenzende Balkone über

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 31.12.2025, gegen 23.55 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Balkonbrand in der Weberstraße in Unterlauchingen gemeldet. Die Flammen breiteten sich schnell über die angrenzenden Balkone bis unter den Dachstuhl aus. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah unter Kontrolle bringen. Zum Ausbruchszeitpunkt befanden sich zwölf Personen im Gebäude, ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 16:03

    POL-FR: Wehr: Brand in einem Haus in Öflingen - ein Leichtverletzter

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 01.01.2026, gegen 01.20 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Schwarzwaldstraße gerufen. Aus hier noch nicht bekannten Gründen geriet eine unmittelbar an einer Hausfassade stehende Papiertonne in Brand. Im weiteren Verlauf breitete sich der Brand in die Kellerräumlichkeiten eines Hauses aus. Ein Bewohner des Hauses wurde bei ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 16:00

    POL-FR: Wehr: Küchenbrand verläuft glimpflich

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 30.12.2025, gegen 22.10 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Küchenbrand in der Bündtenfeldstraße in Wehr mitgeteilt. In einer Wohnung kam es in der Küche durch eine Abzugshaube, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, zu einer starken Rauchentwicklung. Die Abzugshaube wurde vom Bewohner vom Strom genommen und anschließend mit Wasser gelöscht. Die Feuerwehr war noch mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren