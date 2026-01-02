Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Brand eines Schuppens in Erzingen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 01.01.2026, gegen 01.00 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand eines Schuppens in der Fabrikstraße in Erzingen gemeldet. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden, auch weil Anwohner erste Löschversuche unternahmen. Bei der Suche nach Glutnestern musste das Dach des Schuppens geöffnet werden. Auch wurde durch den Brand der Schuppen des Nachbarn beschädigt. Beide Schuppen sind and die jeweiligen Wohnhäuser angebaut. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnhäuser verhindern. Die Brandursache ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

