Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrraddiebstahl

Kirchen (Sieg) (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete im Zeitraum von Dienstag, 16.12., 16 Uhr, bis Mittwoch, 17.12., 18:30 Uhr, ein vor einer Haustür in der Kirchstraße angekettetes orangefarbenes Pedelec des "Typs Focus Sam" an dem Fahrzeug war zu dieser Zeit kein Akku verbaut.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell