Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Fahrzeugführer unter THC-Einfluss
Betzdorf (ots)
Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle mit einem Smart mit niederländischem Kennzeichen, stellten Beamte der PI Betzdorf am 17.12.2025 gegen 12: 45 Uhr bei dem 26-jährigen Fahrzeugführer konsumtypische Ausfallerscheinungen fest. Ein polizeilicher Vortest verlief positiv auf die Stoffgruppe THC. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell