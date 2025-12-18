POL-PDNR: Fahrzeugführer unter THC-Einfluss

Horhausen/WW. (ots) - Im Zeitraum vom 16.12.2025 bis zum Folgetag 17.12.2025 kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatthalle im Industriegebiet von Horhaussen/WW. Dabei verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Halle und hebelten dort einen Tresor auf. Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

mehr