Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Algerischer Staatsangehöriger entgeht 120-tägiger Haftstrafe
Altenheim (ots)
Am Mittwochmittag (17.12.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Altenheim ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug. Der Fahrer des Fahrzeugs, ein algerischer Staatsangehöriger, war zur Festnahme wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ausgeschrieben. Da der 35-Jährige die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 120-tägigen Haftstrafe.
