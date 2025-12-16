Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Ohne Fahrschein, dafür mit Haftbefehl

Offenburg (ots)

Am 15. Dezember 2025 wurde ein georgischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei festgenommen. Der 33-Jährige war mit einem Fernzug von Basel nach Offenburg unterwegs, konnte bei der Fahrscheinkontrolle jedoch keinen gültigen Fahrschein vorweisen. Daraufhin wurde die Bundespolizei hinzugezogen. Bei der Ermittlung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag. Zudem war er nicht im Besitz gültiger Grenzübertrittspapiere. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort sitzt er nun seine 59-tägige Haftstrafe ab. Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen unerlaubter Einreise und des unerlaubten Aufenthalts sowie des Erschleichens von Leistungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell