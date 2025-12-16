PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Bahnhof Offenburg: Einreiseverbot und Haftbefehl festgestellt

Offenburg (ots)

Am 15. Dezember 2025 wurde ein kamerunischer Staatsangehöriger als Fahrgast einer grenzüberschreitenden Regionalbahn ohne gültigen Fahrschein festgestellt. Der 28-Jährige kam der Aufforderung des Prüfdienstes, die Bahn zu verlassen, nicht nach. Daraufhin wurde die Bundespolizei zum Bahnhof Offenburg hinzugerufen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten einen Haftbefehl fest. Der Mann hatte sich in der Vergangenheit wegen Erschleichens von Leistungen strafbar gemacht. Zudem wurde ein bestehendes Einreiseverbot festgestellt. Es bestand der Verdacht der unerlaubten Einreise entgegen eines Einreiseverbots sowie des Erschleichens von Leistungen. Da der 28-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 19-tägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 11:52

    BPOLI-OG: Festnahme Bahnhof Kehl

    Kehl (ots) - Am 15. Dezember 2025 wurde ein ukrainischer Staatsangehöriger am Bahnhof Kehl festgenommen. Der 30-Jährige war zuvor aus Frankreich eingereist und wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen überprüft. Beim Abgleich seiner Personalien im Fahndungsbestand wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Betruges vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 30-tägigen Haftstrafe. ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 12:26

    BPOLI-OG: 24-Jähriger muss mit Anzeigen rechnen

    Offenburg (ots) - Ein alkoholisierter 24-Jähriger hat am Samstagabend (13.12) am Bahnhof Offenburg die Bundespolizei auf den Plan gerufen. Der slowakische Staatsangehörige war zuvor mit einem ICE unterwegs und nicht im Besitz eines Zugtickets. Gegenüber den Beamten verhielt er sich unkooperativ und aggressiv. Im weiteren Verlauf der Kontrolle gestikulierte er lautstark mit geballten Fäusten, versuchte die Streife ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 11:20

    BPOLI-OG: Festnahmen mit anschließender Zurückschiebung nach Frankreich

    Kehl (ots) - Am Samstagmittag (13.12.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Kehl einen russischen Staatsangehörigen der versuchte fußläufig über die Europabrücke in Kehl einzureisen. Da er sich lediglich mit einem französischen Aufenthaltstitel ausweisen konnte, bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Der Abgleich seiner Daten ergab ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren