Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Bahnhof Offenburg: Einreiseverbot und Haftbefehl festgestellt

Offenburg (ots)

Am 15. Dezember 2025 wurde ein kamerunischer Staatsangehöriger als Fahrgast einer grenzüberschreitenden Regionalbahn ohne gültigen Fahrschein festgestellt. Der 28-Jährige kam der Aufforderung des Prüfdienstes, die Bahn zu verlassen, nicht nach. Daraufhin wurde die Bundespolizei zum Bahnhof Offenburg hinzugerufen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten einen Haftbefehl fest. Der Mann hatte sich in der Vergangenheit wegen Erschleichens von Leistungen strafbar gemacht. Zudem wurde ein bestehendes Einreiseverbot festgestellt. Es bestand der Verdacht der unerlaubten Einreise entgegen eines Einreiseverbots sowie des Erschleichens von Leistungen. Da der 28-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 19-tägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen.

