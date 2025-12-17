Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Zwei Waffengesetzverstöße am Grenzübergang
Kehl (ots)
Am Dienstag (16.12.25) konnten Bundespolizisten gleich zwei Waffengesetzverstöße am Grenzübergang Kehl Europabrücke feststellen. Am Nachmittag fanden die Beamten im Fahrzeug eines 40-jährigen französischen Staatsangehörigen ein Springmesser. Am Abend wurde das Fahrzeug eines 35-jährigen algerischen Staatsangehörigen kontrolliert, auch hier fanden die Beamten ein Reizstoffsprühgerät ohne Kennzeichnung im Handschuhfach. Die Gegenstände wurden jeweils sichergestellt und beide Personen erwartet eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.
