Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang Wintersdorf

Wintersdorf (ots)

Am Montagnachmittag des 15. Dezembers wurde ein französischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Wintersdorf von der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 42-Jährigen ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 15-tägigen Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

