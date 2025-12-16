Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang Wintersdorf
Wintersdorf (ots)
Am Montagnachmittag des 15. Dezembers wurde ein französischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Wintersdorf von der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 42-Jährigen ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 15-tägigen Haftstrafe.
