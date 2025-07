Polizei Wuppertal

POL-W: RS Bekämpfung der Straßenkriminalität im Fokus

Wuppertal (ots)

Am Dienstag, 29.07.2025, führte die Polizei in Remscheid zwischen 13:00 Uhr und 21:00 Uhr einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität durch. Die eingesetzten Beamten kontrollierten insgesamt 35 Personen. Hierbei wurden unter anderem folgende Verstöße festgestellt: Gegen 15:00 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte an der Brüderstraße in Höhe der Brucher Straße einen 29-jährigen Mann. Gegen ihn lagen zwei offene Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Wuppertal vor, welche im weiteren Verlauf vollstreckt wurden. Zivilkräfte überführten einen Ladendieb in einer Drogerie in einem Einkaufszentrum an der Alleestraße. Der Täter (35 j.) entwendete Parfum. Er wurde festgenommen und auf der Polizeiwache erkennungsdienstlich behandelt. Gegen 17:30 Uhr wurden in der Nähe des Bökersparks drei Personen kontrolliert die verdächtig waren illegal Betäubungsmittel zu besitzen. Im Rahmen einer Durchsuchung fanden die Beamten bei einem 24-Jährigen eine nicht geringe Menge Drogen. Die Betäubungsmittel stellte die Polizei sicher. Zudem erhielt der Täter ein Aufenthaltsverbot für die Remscheider Innenstadt. Des Weiteren wurde einem Autofahrer (40 j.) eine Blutprobe entnommen. Er steht im Verdacht das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben. Über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte der Mann ebenfalls nicht. Zudem sprachen die Einsatzkräfte insgesamt 12 Platzverweise aus. Auch zukünftig wird die Polizei die Bekämpfung der Straßenkriminalität in Remscheid im Blick haben und Schwerpunkteinsätze durchführen.

