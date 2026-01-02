Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Unfallflucht in der Degernauer Straße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Degernauer Straße wurde am Mittwoch, 31.12.2025, gegen 09.40 Uhr, ein geparkter Opel Mokka von einem unbekannten Fahrzeug beim Vorbeifahren beschädigt. Nach Sachlage befuhr das unbekannte Fahrzeug die Degernauer Straße in Richtung Hauptstraße und kollidierte in Höhe einer Post-Filiale mit dem am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Mokka. Der entstandene Sachschaden an dem Opel Mokka wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751 8316-531, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug geben können.

