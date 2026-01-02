POL-FR: Rheinfelden: Balkonbrand wegen mutmaßlichen Feuerwerkskörpers
Freiburg (ots)
Mutmaßlich wegen einem Feuerwerksköper gerieten am Donnerstag, 01.01.2026, gegen 00.15 Uhr, mehrere Gegenstände auf einem Balkon in einem zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Fürstenberg-Straße in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der Sachschaden an dem Balkon wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Über Verletzte liegen hier keine Erkenntnisse vor.
