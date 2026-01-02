PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Balkonbrand wegen mutmaßlichen Feuerwerkskörpers

Freiburg (ots)

Mutmaßlich wegen einem Feuerwerksköper gerieten am Donnerstag, 01.01.2026, gegen 00.15 Uhr, mehrere Gegenstände auf einem Balkon in einem zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Fürstenberg-Straße in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der Sachschaden an dem Balkon wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Über Verletzte liegen hier keine Erkenntnisse vor.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 16:10

    POL-FR: Klettgau: Unfallflucht in der Degernauer Straße - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - In der Degernauer Straße wurde am Mittwoch, 31.12.2025, gegen 09.40 Uhr, ein geparkter Opel Mokka von einem unbekannten Fahrzeug beim Vorbeifahren beschädigt. Nach Sachlage befuhr das unbekannte Fahrzeug die Degernauer Straße in Richtung Hauptstraße und kollidierte in Höhe einer Post-Filiale mit dem am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Mokka. ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 16:08

    POL-FR: Klettgau: Brand eines Schuppens in Erzingen

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 01.01.2026, gegen 01.00 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand eines Schuppens in der Fabrikstraße in Erzingen gemeldet. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden, auch weil Anwohner erste Löschversuche unternahmen. Bei der Suche nach Glutnestern musste das Dach des Schuppens geöffnet werden. Auch wurde durch den Brand der Schuppen des Nachbarn beschädigt. Beide Schuppen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren