POL-FR: Rheinfelden: Balkonbrand wegen mutmaßlichen Feuerwerkskörpers

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 01.01.2026, gegen 01.00 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand eines Schuppens in der Fabrikstraße in Erzingen gemeldet. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden, auch weil Anwohner erste Löschversuche unternahmen. Bei der Suche nach Glutnestern musste das Dach des Schuppens geöffnet werden. Auch wurde durch den Brand der Schuppen des Nachbarn beschädigt. Beide Schuppen ...

