Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Balkonbrand in Haagen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 01.01.2026, gegen 00.20 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einen Balkonbrand in die Willi-Eichin-Straße nach Haagen gerufen. Im 3. Obergeschoss eines Hauses brannte ein Balkon. Der Brand griff innerhalb kürzester Zeit auf das angrenzende Wohnzimmer über. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden. Eine Brandursache ist hier noch nicht bekannt. Es wurde niemand verletzt. Durch den Brand sowie die Löscharbeiten sei die Wohnung aktuell nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

