Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Erfolgreicher 24-Stunden-Spendenlauf zugunsten der Mary-Ward-Stiftung

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Velbert (ots)

Am 14. und 15. November 2025 veranstaltete die Feuerwehr Velbert gemeinsam mit Clever Fit Velbert-Langenberg einen 24-Stunden-Spendenlauf zugunsten der Mary-Ward-Stiftung.

Die Aktion fand in den Räumen des Fitnessstudios statt, das seine Laufbänder und Trainingsflächen für die Veranstaltung bereitstellte.

Die Veranstaltung begann am Freitagabend um 16 Uhr und dauerte ununterbrochen 24 Stunden. Feuerwehrkräfte, Mitglieder von Clever Fit sowie Bürgerinnen und Bürger liefen auf den Laufbändern, um Kilometer für den guten Zweck zu sammeln.

Zu den besonderen Highlights gehörten Läufe unter erschwerten Bedingungen: Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer absolvierten Runden in voller Schutzausrüstung mit Atemschutzgerät, andere im Chemikalienschutzanzug (CSA). Besonders beeindruckend war die Leistung eines Feuerwehrmitglieds, das nachts eine komplette Marathonstrecke auf dem Laufband zurücklegte.

Die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Dank verschiedener Sponsoren und einer aufgestellten Spendenbox konnten 450 EUR gesammelt werden. Das Clever Fit Langenberg rundete den Betrag auf 1.000 EUR auf. Ein Termin für die offizielle Spendenübergabe wird zeitnah bekannt gegeben.

Die Feuerwehr Velbert und Clever Fit Velbert-Langenberg danken allen Helferinnen und Helfern, Läuferinnen und Läufern sowie Unterstützerinnen und Unterstützern, die durch ihren Lauf oder zusätzliche Spenden zum Gelingen der Aktion beigetragen haben.

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell