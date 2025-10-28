Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Der Musikzug der Feuerwehr Velbert auf Klangreise: Von Langenlonsheim bis ins Forum Velbert

Velbert (ots)

Am letzten Septemberwochenende begab sich der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert auf eine Orchesterfahrt ins rheinland-pfälzische Langenlonsheim.

Auf dem Programm stand der Besuch befreundeter Winzer, die vielen bereits vom Velberter Weinfest bekannt sind. Das Weingut Johannes Haas gewährte den Musikerinnen und Musikern nicht nur einen Einblick in die Weinherstellung, sondern sorgte auch für gesellige Stunden bei regionalen Spezialitäten. Neben kulinarischen Eindrücken kam natürlich auch die Musik nicht zu kurz: Bei einem Platzkonzert auf der örtlichen Kerb sorgte der Musikzug mit seinem vielfältigen Repertoire für gute Stimmung.

Die Reise bot den Mitgliedern eine willkommene Gelegenheit, Gemeinschaft zu pflegen und neue musikalische Inspiration zu sammeln.

Nach dem gelungenen Ausflug startet der Musikzug nun direkt in die intensive Probenphase für die bevorstehenden Konzerte im Advent, die in diesem Jahr unter dem Motto "99 Jahre - Musik verbindet" stehen.

Unter der musikalischen Leitung des neuen Dirigenten Alberto León Prats bereitet sich das Orchester derzeit auf zwei festliche Konzertabende vor:

- Samstag, 13. Dezember 2025, Beginn 18:00 Uhr - Sonntag, 14. Dezember 2025, Beginn 17:00 Uhr

Beide Konzerte finden im Forum Velbert statt.

Karten sind ab sofort an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie bei allen Musikerinnen und Musikern des Musikzugs erhältlich.

Die Gäste dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das traditionelle und moderne Blasmusik miteinander verbindet und so das Motto lebendig werden lässt. Der Musikzug freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die gemeinsam mit ihm zum Schluss auch die Weihnachtszeit musikalisch einläuten möchten.

