FW-Velbert: Feuerwehr Velbert läuft 24 Stunden für den guten Zweck

Velbert (ots)

Am 14. und 15. November 2025 heißt es im Clever Fit Langenberg: "Wir laufen für den guten Zweck!" - und die Feuerwehr Velbert ist mit vollem Einsatz dabei.

Gemeinsam mit dem Fitnessstudio-Team stellen sich die Einsatzkräfte einer sportlichen Herausforderung: 24 Stunden durchgehend auf dem Laufband, ohne Pause, mit dem Ziel, möglichst viele Kilometer zu sammeln.

Jeder gelaufene Meter zählt - denn die am Ende erzielte Gesamtdistanz wird in eine Spende an die Mary-Ward-Stiftung umgewandelt.

Der Startschuss fällt am Freitag, 14. November, um 16:00 Uhr.

In halbstündigen Lauf-Slots- sorgen die Teilnehmenden dafür, dass das Laufband rund um die Uhr in Bewegung bleibt.

Ein zweites Band wird von den Mitgliedern von Clever Fit sowie weiteren motivierten Mitläuferinnen und Mitläufern parallel belaufen. Die Anmeldung hierfür erfolgt direkt im Studio.

Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich eingeladen, die Läuferinnen und Läufer vor Ort anzufeuern und die Aktion zu unterstützen. Ein Besuch lässt sich zudem hervorragend mit dem Martinsmarkt in Velbert-Langenberg verbinden, der am selben Wochenende stattfindet.

Ort: Clever Fit Langenberg, Froweinplatz 6a, 42555 Velbert

Zeitraum: Freitag, 14. November 2025, 16:00 Uhr bis Samstag, 15. November 2025, 16:00 Uhr

