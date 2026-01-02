PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wembach: Verdacht Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr durch Böllerwürfe - Polizei sucht Zeugen
Geschädigte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 30.12.2025, gegen 17.50 Uhr, sollen zwei Personen Feuerwerkskörper unweit der Abzweigung nach Künaberg auf die Bundesstraße 317 bei Wembach geworfen haben. Während der Würfe der Feuerwerkskörper seien mehrere Fahrzeuge auf der Bundesstraße unterwegs gewesen. Womöglich wurden Verkehrsteilnehmer dadurch gefährdet, was nicht ausgeschlossen werden kann. Die beiden Werfer konnten im Nachgang von der Polizei ermittelt werden. Verkehrsteilnehmer, welche vielleicht gefährdet wurden, mögen sich bitte mit dem Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666 980, in Verbindung setzen. Ebenso Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

