PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Brand mehrerer Müllcontainer direkt am Wohngebäude

FW Paderborn: Brand mehrerer Müllcontainer direkt am Wohngebäude
  • Bild-Infos
  • Download
  • 3 weitere Medieninhalte

Paderborn (ots)

(sg) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde die Feuerwehr der Stadt Paderborn um 00:38 Uhr zu einem Kleinbrand im Bereich Elsener Str. / Bernhard-Hunstig-Str. alarmiert. Aufgrund erster Rückmeldungen der bereits eingetroffenen Polizei wurde das Einsatzstichwort um 00:43 Uhr auf Feuer 3, Containerbrand mit Ausdehnung erhöht und weitere Einsatzkräfte angefordert.

Die Rückmeldung der ersten Feuerwehrkräfte bestätigte den Brand eines überdachten Mülllagers, bestehend aus mehreren 1100 Liter Containern zwischen zwei Mehrfamilienhäusern mit Ladenzeile mit starker Flammenbildung und Rauchentwicklung. Das Feuer drohte auf beide Wohnhäuser überzugreifen.

Die ersteintreffenden Kräfte begannen sofort mit der Brandbekämpfung unter Atemschutz, sodass das Feuer sehr schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte und damit das Übergreifen auf die Wohnhäuser verhindert wurde.

Die nachfolgend eintreffenden Einheiten unterstützten durch den Aufbau der Wasserversorgung und die Kontrolle der angrenzenden Wohngebäude bzw. Wohnungen.

Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich aufwändig. Hierbei wurde ein Wasser-Schaummittel-Gemisch eingesetzt und der Bereich anschließend mittels Wärmebildkamera kontrolliert.

Von 9 gelagerten Mülltonen sind mind. 5 Container vollständig zerstört. Die übrigen Mülltonnen, das Dach des Mülllagers und die Gebäudefassaden wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Der Einsatz konnte für die Feuerwehr gegen 02:30 Uhr nach etwa 1,5 Stunden beendet werden.

Im Einsatz waren die hauptamtliche Kräfte der Feuer- und Rettungswachen Nord und Süd sowie die ehrenamtlichen Einsatzkräfte vom Löschzug Stadtmitte mit einem Einsatzleitwagen, drei Löschfahrzeugen, einer Drehleiter und einem Rettungswagen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Paderborn
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit -

E-Mail: presse@feuerwehr-paderborn.de
www.feuerwehr-paderborn.de

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Paderborn
Weitere Meldungen: Feuerwehr Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 24.12.2025 – 23:15

    FW Paderborn: Gemeldeter Dachstuhlbrand in der Stadtheide

    Paderborn (ots) - (sg) Aufmerksame Nachbarn entdeckten einen Entstehungsbrand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhausen in der Paderborner Stadtheide und verhinderten dadurch einen Dachstuhlbrand. Am Heiligen Abend um 18:43 Uhr alarmierte die Kreisleitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst die Feuerwehr Paderborn zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand in die Paderborner Stadtheide. Aufmerksame Nachbarn hatten ein Feuer auf ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 21:39

    FW Paderborn: Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW

    Paderborn (ots) - (sg) Am frühen Montagabend, den 22.12.2025 gegen 17:41 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Paderborn, durch einem PKW-E-Call, zu einem Verkehrsunfall auf die Landstraße L814 (Neuenbeken Bad Lippspringe), alarmiert. Auf der Landstraße L814 (Gogrevenstraße/ Feldmark) kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall zwischen drei PKW. Ein mit einer Person besetzter PKW touchierte ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 08:39

    FW Paderborn: Gemeldeter Wohnungsbrand in Marienloh

    Paderborn (ots) - (sg) Am Freitag, den 19.12.2025 wurde die Feuerwehr Paderborn um 20:50 Uhr zu einem gemeldetem Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr in einem Reihenhaus in der Straße "Im Vogtland" im Paderborner Stadtteil Marienloh alarmiert. Aufmerksame Nachbarn hatten im gemeinsamen Treppenraum des Reihenhauses Brandgeruch wahrgenommen, folgerichtig den Notruf gewählt und das Haus vorbildlich verlassen. Bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren