FW Paderborn: Brand mehrerer Müllcontainer direkt am Wohngebäude

Paderborn (ots)

(sg) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde die Feuerwehr der Stadt Paderborn um 00:38 Uhr zu einem Kleinbrand im Bereich Elsener Str. / Bernhard-Hunstig-Str. alarmiert. Aufgrund erster Rückmeldungen der bereits eingetroffenen Polizei wurde das Einsatzstichwort um 00:43 Uhr auf Feuer 3, Containerbrand mit Ausdehnung erhöht und weitere Einsatzkräfte angefordert.

Die Rückmeldung der ersten Feuerwehrkräfte bestätigte den Brand eines überdachten Mülllagers, bestehend aus mehreren 1100 Liter Containern zwischen zwei Mehrfamilienhäusern mit Ladenzeile mit starker Flammenbildung und Rauchentwicklung. Das Feuer drohte auf beide Wohnhäuser überzugreifen.

Die ersteintreffenden Kräfte begannen sofort mit der Brandbekämpfung unter Atemschutz, sodass das Feuer sehr schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte und damit das Übergreifen auf die Wohnhäuser verhindert wurde.

Die nachfolgend eintreffenden Einheiten unterstützten durch den Aufbau der Wasserversorgung und die Kontrolle der angrenzenden Wohngebäude bzw. Wohnungen.

Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich aufwändig. Hierbei wurde ein Wasser-Schaummittel-Gemisch eingesetzt und der Bereich anschließend mittels Wärmebildkamera kontrolliert.

Von 9 gelagerten Mülltonen sind mind. 5 Container vollständig zerstört. Die übrigen Mülltonnen, das Dach des Mülllagers und die Gebäudefassaden wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Der Einsatz konnte für die Feuerwehr gegen 02:30 Uhr nach etwa 1,5 Stunden beendet werden.

Im Einsatz waren die hauptamtliche Kräfte der Feuer- und Rettungswachen Nord und Süd sowie die ehrenamtlichen Einsatzkräfte vom Löschzug Stadtmitte mit einem Einsatzleitwagen, drei Löschfahrzeugen, einer Drehleiter und einem Rettungswagen.

