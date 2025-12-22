Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW

Paderborn (ots)

(sg) Am frühen Montagabend, den 22.12.2025 gegen 17:41 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Paderborn, durch einem PKW-E-Call, zu einem Verkehrsunfall auf die Landstraße L814 (Neuenbeken <-> Bad Lippspringe), alarmiert.

Auf der Landstraße L814 (Gogrevenstraße/ Feldmark) kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall zwischen drei PKW. Ein mit einer Person besetzter PKW touchierte zwei weitere PKW, die ebenfalls mit einer Person besetzt waren, in einer Rechtskurve. Aufgrund des Unfalls entstand ein 400 Meter langes Trümmerfeld.

Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten alle Personen ihre Fahrzeuge bereits selbständig verlassen.

Nach rettungsdienstlicher Versorgung vor Ort wurde ein Verletzter in ein Paderborner Krankenhaus transportiert.

Des Weiteren sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle ab, stellte den Brandschutz sicher, klemmte die Autobatterien der verunfallten PKW ab und unterstützte den Rettungsdienst.

Die Landstraße war für die Einsatzdauer von ca. 90 Minuten komplett gesperrt.

Insgesamt befanden sich an der Einsatzstelle zwei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) der Feuerwache Nord und Neuenbeken, ein Wechsellader mit Abrollbehälter, zwei Einsatzleitwagen (ELW), zwei Rettungswagen (RTW) sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) mit insgesamt 26 Einsatzkräften.

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell