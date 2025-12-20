Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Gemeldeter Wohnungsbrand in Marienloh

Paderborn (ots)

(sg) Am Freitag, den 19.12.2025 wurde die Feuerwehr Paderborn um 20:50 Uhr zu einem gemeldetem Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr in einem Reihenhaus in der Straße "Im Vogtland" im Paderborner Stadtteil Marienloh alarmiert.

Aufmerksame Nachbarn hatten im gemeinsamen Treppenraum des Reihenhauses Brandgeruch wahrgenommen, folgerichtig den Notruf gewählt und das Haus vorbildlich verlassen. Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Obergeschoss festgestellt werden.

Zu dem Zeitpunkt konnte allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Bewohner der betroffenen Wohnung dort aufhielt. Umgehend wurden zwei Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzt. Parallel wurde eine Anleiterbereitschaft durch die Drehleiter hergestellt.

Im weiteren Einsatzverlauf konnte durch die Polizei telefonischer Kontakt zum Bewohner, welcher sich nicht in der Wohnung befand, hergestellt werden.

Nach erfolgreicher Brandbekämpfung wurde die Wohnung maschinell belüftet und abschließend mit einem Mehrgasmessgerät auf mögliche Rückstände von Brandgasen kontrolliert.

Die Brandwohnung ist fortan nicht mehr bewohnbar. Durch die Polizei wurden im Anschluss die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen.

Bei diesem zweistündigen Einsatz waren neben den hauptamtlichen Kräften der Feuer- und Rettungswachen Süd und Nord, auch die ehrenamtlichen Löschzüge Marienloh und Stadtheide alarmiert.

Insgesamt befanden sich an der Einsatzstelle ca. 55 Einsatzkräfte mit drei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen, zwei Drehleitern, dem GW-Logistik, zwei Rettungswagen und einem Notarzt sowie dem Führungsdienst B- und C-Dienst.

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell