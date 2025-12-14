Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Verkehrsunfall in Paderborn, Heinz-Nixdorf-Ring Zwei verletzte Personen nach Kollision von zwei PKW

Paderborn (ots)

(sg) Paderborn, 14.12.2025 - Am frühen Sonntagabend wurde die Feuerwehr Paderborn gegen 18:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Heinz-Nixdorf-Ring an der Kreuzung Riemekestraße gerufen.

Aus bisher unbekannter Ursache waren dort zwei Pkw miteinander kollidiert.

Insgesamt befanden sich vier Personen in den beteiligten Fahrzeugen, von denen zwei verletzt wurden. Alle Beteiligten konnten ihre Fahrzeuge eigenständig verlassen. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst an der Einsatzstelle wurden die Verletzten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser im Stadtgebiet Paderborn transportiert.

Die Feuerwehr übernahm die Absicherung der Unfallstelle und kümmerte sich um das Abbinden auslaufender Betriebsstoffe.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache Süd, der Einsatzführungsdienst (B-Dienst) sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug.

Insgesamt waren 14 Einsatzkräfte für etwa eine Stunde im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens aufgenommen.

