POL-EL: Papenburg - VW Passat beschädigt - Zeugen gesucht

Emsbüren (ots) - Gestern, in der Zeit von 05:10 Uhr bis 05:30 Uhr kam es in der Straße "Markt" zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter brachen zwei Automaten eines 24/7-Shops auf und entwendeten Bargeld in bisher unbekannter Höhe. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Emsbüren unter der Rufnummer 05903 - 703190 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr