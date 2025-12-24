Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Gemeldeter Dachstuhlbrand in der Stadtheide

Paderborn (ots)

(sg) Aufmerksame Nachbarn entdeckten einen Entstehungsbrand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhausen in der Paderborner Stadtheide und verhinderten dadurch einen Dachstuhlbrand.

Am Heiligen Abend um 18:43 Uhr alarmierte die Kreisleitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst die Feuerwehr Paderborn zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand in die Paderborner Stadtheide. Aufmerksame Nachbarn hatten ein Feuer auf einem Balkon im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Friedland" entdeckt und den Notruf abgesetzt. Gleichzeitig warnte der Meldende weitere Hausbewohner und brachte die Bewohnerin der an den Balkon angrenzenden Wohnung in einen sicheren Bereich.

Die Feuerwehr rückte umgehend mit den Einsatzkräften der Feuer- und Rettungswachen Nord und Süd in die Straße Friedland aus. Unterstützt wurden die hauptamtlichen Kräfte durch die ehrenamtlichen Löschzügen Stadtheide und Marienloh.

Bei Einfahrt in die Zielstraße bestätigte sich eine starke Rauchentwicklung und ein Flammenschein im Dachbereich des betroffenen Mehrfamilienhauses. Die nähere Erkundung ergab einen Entstehungsbrand auf einer überdachten Loggia einer Wohnung im Dachgeschoss. Glücklicherweise war die Verglasung der Balkonfenster noch nicht beschädigt, so dass kein Feuer oder Rauch in die betroffene Wohnung eindringen konnte. Vorsorglich wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht. Mit einem Kleinlöschgerät konnte der Entstehungsbrand durch einen Trupp unter Atemschutz umgehend abgelöscht und der Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert werden. Durch den schnellen Löscherfolg der Feuerwehr wurde eine Brandausbreitung auf den Dachstuhl verhindert.

Zur Brandursachenermittlung wurde die Einsatzstelle nach dem Ende der Löschmaßnahmen an die Polizei übergeben. Die Einsatzkräfte der Feuerwache Süd, sowie der Löschzug Marienloh konnten den Einsatz auf der Anfahrt abbrechen. Der Löschzug Stadtheide besetzte die verwaiste Wache Nord.

Alarmiert waren zu diesem Einsatz vier Hilfeleistungslöschfahrzeuge, zwei Drehleitern, ein Rettungswagen, sowie zwei Einsatzleitwagen mit den beiden Führungsdiensten (B- und C-Dienst).

