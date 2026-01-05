Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Landwasser: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Polizeiauto

Am Freitagabend, 02.01.2026, kurz nach 18:00 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich der Elsässerstraße/ Auwaldstraße in Freiburg-Landwasser ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Dienstwagen des Polizeipräsidiums Freiburg.

Der Streifenwagen, welcher sich unter Nutzung von Blaulicht und Signalhorn auf einer Einsatzfahrt befand, befuhr die Elsässer Straße in Richtung Freiburg-Landwasser. Auf Höhe der Auwaldstraße habe das Fahrzeug wohl ein für ihn geltendes Rotlicht überfahren und sei nach links in die Auwaldstraße abgebogen. Zeitgleich habe sich aus gleicher Richtung eine Straßenbahn genähert und kollidierte mit dem Streifenwagen, als dieser wohl gerade die Gleise überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß entstand lediglich Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Wie genau es zu dem Unfall kam, soll nun die Verkehrspolizei Freiburg ermitteln.

