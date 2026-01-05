PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Versuchte Pkw-Aufbrüche - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Zeit von Samstag, 03.01.2026, 20:00 Uhr bis Sonntag, 04.01.2026, 10:30 Uhr, versuchten Unbekannte in der Grünestraße in Herbolzheim mehrere Fahrzeuge aufzubrechen.

Dabei hatte die Täterschaft wohl an mindestens zwei geparkten Autos versucht, durch Manipulation von Türgriffen in das Fahrzeuginnere zu gelangen um dort mutmaßlich Wertgegenstände zu entwenden. Dabei gelang es wohl nicht, die Fahrzeugtüren zu öffnen, sodass lediglich Sachschaden in unbekannter Höhe entstanden war.

Hinweise zur Täterschaft liegen nicht vor.

Ob noch weitere Fahrzeuge betroffenen sind, ist derzeit nicht bekannt.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641 582-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die möglicherweise verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 11:43

    POL-FR: Freiburg-Altstadt: Streit endet in körperlicher Auseinandersetzung

    Freiburg (ots) - Am Samstagmittag, 03.01.2026, gegen 13:00 Uhr ereignete sich an einem Informationstand in der Kaiser-Joseph-Straße in der Freiburger Innenstadt ein Vorfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei eine Reisegruppe wohl zufällig an einem politischen Informationstand vorbeigelaufen. Dabei seien Teilnehmende der ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 11:40

    POL-FR: Freiburg-Haslach: Unbekannte zerstören Briefkasten - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Mutmaßlich durch einen unbekannten Sprengkörper wurde am Sonntagnachmittag, 04.01.2026, gegen 17:15 Uhr ein Briefkasten an einem Mehrfamilienhaus in der Carl-Kistner-Straße im Bereich der Straßenbahnhaltestelle «Dorfbrunnen» im Freiburger Stadtteil Haslach zerstört. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, nachdem er ein Detonationsgeräusch ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 10:30

    POL-FR: Freiburg-Landwasser: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Polizeiauto

    Freiburg (ots) - Am Freitagabend, 02.01.2026, kurz nach 18:00 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich der Elsässerstraße/ Auwaldstraße in Freiburg-Landwasser ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Dienstwagen des Polizeipräsidiums Freiburg. Der Streifenwagen, welcher sich unter Nutzung von Blaulicht und Signalhorn auf einer Einsatzfahrt befand, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren