Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Versuchte Pkw-Aufbrüche - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Zeit von Samstag, 03.01.2026, 20:00 Uhr bis Sonntag, 04.01.2026, 10:30 Uhr, versuchten Unbekannte in der Grünestraße in Herbolzheim mehrere Fahrzeuge aufzubrechen.

Dabei hatte die Täterschaft wohl an mindestens zwei geparkten Autos versucht, durch Manipulation von Türgriffen in das Fahrzeuginnere zu gelangen um dort mutmaßlich Wertgegenstände zu entwenden. Dabei gelang es wohl nicht, die Fahrzeugtüren zu öffnen, sodass lediglich Sachschaden in unbekannter Höhe entstanden war.

Hinweise zur Täterschaft liegen nicht vor.

Ob noch weitere Fahrzeuge betroffenen sind, ist derzeit nicht bekannt.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641 582-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die möglicherweise verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell