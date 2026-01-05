PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Streit endet in körperlicher Auseinandersetzung

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 03.01.2026, gegen 13:00 Uhr ereignete sich an einem Informationstand in der Kaiser-Joseph-Straße in der Freiburger Innenstadt ein Vorfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei eine Reisegruppe wohl zufällig an einem politischen Informationstand vorbeigelaufen. Dabei seien Teilnehmende der Reisegruppe mit dem Verantwortlichen des Standes in eine Diskussion geraten. Im weiteren Verlauf des Wortgefechtes sei es dann zu Handgreiflichkeiten gekommen, bei denen zwei Personen aus den jeweiligen Gruppen leicht verletzt wurden. Bei dem Streit wurde offensichtlich auch der Informationsstand in Mittleidenschaft gezogen und leicht beschädigt. Eine genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Freiburg ermittelt nun gegen zwei Beteiligte wegen des Verdachts der Körperverletzung.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren