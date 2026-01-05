Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Hochdorf: Sprengung eines Zigarettenautomaten - vier Tatverdächtige ermittelt

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 02.01.2026, wurde der Polizei gegen 23:30 Uhr durch eine Anwohnerin die Sprengung eines Zigarettenautomaten in der Weißerlenstraße mitgeteilt. Sie konnte das Fluchtfahrzeug der Täter beschreiben.

Nach unmittelbarer Entsendung mehrerer Streifenfahrzeuge konnte im Tatortnahbereich das mutmaßliche Fluchtfahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Dieses war mit vier Personen besetzt. Bei einer ersten Durchsicht konnten im Fahrzeug mehrere Böller aufgefunden werden.

Bei den Insassen handelt es sich um vier junge Männer im Alter von 19 bis 22 Jahren deutsch-libanesischer Staatsangehörigkeit, die vorläufig festgenommen wurden.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

