Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Drei Unbekannte öffnen mehrere Fahrzeuge in Wohngebieten - Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Freiburg (ots)

Am Samstag, 03.01.2026, in dem Zeitraum zwischen 01.40 Uhr bis 05.30 Uhr, waren nach Sachlage drei Unbekannte in Wohngebieten in Jestetten unterwegs, öffneten an mehreren mutmaßlich nicht verschlossenen Fahrzeugen die Türen und durchsuchten die Fahrzeuge. Über das Diebesgut liegen hier noch keine genaueren Erkenntnisse vor. Auch schlug eine unbekannte Täterschaft in der gleichen Nacht ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses in der Straße "Beim Steinernen Kreuz" ein und gelangten so in eine separat verschlossene Waschküche. Die unbekannte Täterschaft gelangte nicht in das Haus.

Der Polizeiposten Jestetten bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Eigentümer von privaten Videoüberwachungsanlagen mögen diese sichten und verdächtige Personen dem Polizeiposten mitteilen. Ebenso sollen sich weitere Geschädigte beim Polizeiposten melden sowie Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Unbekannten geben können. Der Polizeiposten ist während den üblichen Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer 07745 92582-0 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefonnummer 07751 8316-531, ist rund um die Uhr erreichbar.

Noch eine Empfehlung der Polizei:

Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen vor Langfingern schützen. Die beste Strategie ist bewusstes Verhalten - einfach den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun! Wertsachen mitnehmen! Fahrzeug abschließen!

