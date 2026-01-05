PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Pkw überschlägt sich auf Bundesstraße - eine Leichtverletze

Freiburg (ots)

Am Freitag, 02.01.2026, gegen 23.25 Uhr, überschlug sich ein Pkw zweifach auf der Bundesstraße 27 und prallte gegen einen Baum.

Eine 25-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw die Bundesstraße von Lottstetten kommend in Richtung Jestetten, als sie am Ortseingang von Jestetten mutmaßlich aufgrund der Straßenverhältnisse nach links von der Fahrbahn abkam. Sie überfuhr den Beginn einer Schutzplanke, der Pkw überschlug sich hierdurch zweifach und prallte im weiteren Verlauf gegen einen Baum. Die 25-Jährige konnte sich selber aus dem Pkw befreien. Sie sei nur leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der entstanden Sachschaden am Pkw wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

  05.01.2026

    POL-FR: Laufenburg: Brand in Abfall-/ Wirtschaftsraum

    Freiburg (ots) - Am Neujahrstag, 01.01.2026, gegen 02.30 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Abfall-/ Wirtschaftsraum eines Mehrfamilienhauses in dem Prof.-Adolf-Döbele-Weg. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Wohnungen waren nicht betroffen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Es sei niemand verletzt worden. Eine Brandursache ist noch ...

    mehr
