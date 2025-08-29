Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Versuchter Raub in Karlsruher Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagabend gerieten am Karlsruher Kronenplatz offenbar zwei Männer in eine körperliche Auseinandersetzung.

Ersten Erkenntnissen zufolge forderte ein 20-Jähriger gegen 21:45 Uhr auf dem Kronenplatz die Herausgabe von Betäubungsmittel und Alkohol von seinem 27-jährigen Gegenüber. Als dieser dies verneinte, soll er dem 27-Jährigen daraufhin ins Gesicht geschlagen und ihn am Hals gepackt haben, um in den Besitz der Drogen und des Alkohols zu gelangen. In der Folge entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei welcher der Ältere den Jüngeren überwältigte und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben soll.

Unbeteiligte Passanten trennten die beiden Männer. Zeugenaussagen zufolge hielten sich zum Tatzeitpunkt etwa sechs bis acht Personen in der Nähe eines Cafés am Kronenplatz auf.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu melden.

Noel Mannherz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell