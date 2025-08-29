Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Schwerverletzte bei Zusammenstoß zweier Pkw

Karlsruhe (ots)

Am späten Donnerstagabend ereignete sich auf der Bundesstraße 35 bei Diedelsheim ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine Frau schwer und zwei weitere Personen leicht verletzten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine 45-jährige Mini-Fahrerin gegen 22:15 Uhr auf der Bundesstraße 35 von Bruchsal kommend in Richtung Bretten und wollte wohl an der Einmündung zur Gondelsheimer Straße nach links abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen entgegenkommenden 36-jährigen Mercedes-Fahrer mit seiner Beifahrerin, sodass es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision der beiden Pkw kam.

Ein Rettungswagen transportierte die Mini-Fahrerin mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Mercedes-Fahrer sowie seine 36-jährige Beifahrerin verletzten sich glücklicherweise nur leicht und wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund umherfliegender Trümmerteile entstand zudem ein leichter Schaden an einem dritten, verkehrsbedingt wartenden Pkw. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

An den drei Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 35.000 Euro.

