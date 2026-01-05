Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen-Sasbach: Festnahme nach versuchtem Wohnungseinbruchsdiebstahl

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen-Sasbach: Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Habsburgerstraße bemerkte am Donnerstag, 01.01.2026, gegen 08:20 Uhr, dass eine männliche Person augenscheinlich an ihrer Haustür manipulierte und wählte daraufhin den Notruf. Die umgehend hinzugerufene Streifenwagenbesatzung konnte auf der Anfahrt in direkter Nähe zum Ereignisort ein verdächtiges Fahrzeug erkennen und einer Kontrolle unterziehen. Nach Abgleich des Bildmaterials der Haustürkamera konnte der 52-jährige Fahrzeugführer mit deutscher Staatsbürgerschaft als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es zu keinem Sach- und Diebstahlsschaden.

Da der 52-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und sich Verdachtsmomente auf das Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln ergaben, muss er sich auch dahingehend verantworten.

Die polizeilichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Emmendingen dauern an.

js

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell