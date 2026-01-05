Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Direktvermarkter auf Wochenmarkt bestohlen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 31.12.2025, gegen 11.40 Uhr, wurde einem Direktvermarkter dessen Geldkassette von zwei Unbekannten auf dem Wochenmarkt beim Rathausplatz entwendet. Zwei Unbekannte sollen eine Mitarbeiterin eines Standes in ein Gespräch verwickelt und diese dabei abgelenkt haben. Einer der Unbekannten habe dann in einem günstigen Moment die Geldkassette, welche hinter dem Verkaufsstand stand, entwendet.

