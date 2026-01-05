POL-FR: Lörrach: Direktvermarkter auf Wochenmarkt in Stetten bestohlen
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 31.12.2025, in dem Zeitraum zwischen 12.30 Uhr bis 12.45 Uhr, wurde auf dem Wochenmarkt in der Rathausgasse in Stetten einem Direktvermarkter seine Geldkassette von einer unbekannten Täterschaft entwendet. Die Geldkassette befand sich zuvor in einem unverschlossenen Kleintransporter.
