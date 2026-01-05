PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Direktvermarkter auf Wochenmarkt in Stetten bestohlen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 31.12.2025, in dem Zeitraum zwischen 12.30 Uhr bis 12.45 Uhr, wurde auf dem Wochenmarkt in der Rathausgasse in Stetten einem Direktvermarkter seine Geldkassette von einer unbekannten Täterschaft entwendet. Die Geldkassette befand sich zuvor in einem unverschlossenen Kleintransporter.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 15:36

    POL-FR: Lörrach: Brand im Keller eines leerstehenden Hauses in der Röntgenstraße - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Eine Zeugin teilte der Integrierten Leitstelle am Freitag, 02.01.2026, gegen 16.40 Uhr, Rauch aus einem Kellerfenster eines leerstehenden Hauses in der Röntgenstraße mit. Die Feuerwehr konnte einen minimalen Kellerbrand sofort löschen. Im Keller habe ein Plastikbehältnis gebrannt, welches schon umherliegendes Holz in Brand setzte. Durch das ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 15:34

    POL-FR: Weil am Rhein: Balkonbrand in Friedlingen

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 02.01.2026, gegen 11.20 Uhr, kam es zu einem Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Schwarzenbach". Der Brand auf dem Balkon konnte von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle und gelöscht werden. Durch den Balkonbrand wurde zudem ein Fenster sowie durch die Rauchentwicklung die Fassade beschädigt. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Es sei niemand ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 15:34

    POL-FR: Lkr. Emmendingen-Sasbach: Festnahme nach versuchtem Wohnungseinbruchsdiebstahl

    Freiburg (ots) - Lkr. Emmendingen-Sasbach: Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Habsburgerstraße bemerkte am Donnerstag, 01.01.2026, gegen 08:20 Uhr, dass eine männliche Person augenscheinlich an ihrer Haustür manipulierte und wählte daraufhin den Notruf. Die umgehend hinzugerufene Streifenwagenbesatzung konnte auf der Anfahrt in direkter Nähe zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren