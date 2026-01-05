Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brand im Keller eines leerstehenden Hauses in der Röntgenstraße - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Eine Zeugin teilte der Integrierten Leitstelle am Freitag, 02.01.2026, gegen 16.40 Uhr, Rauch aus einem Kellerfenster eines leerstehenden Hauses in der Röntgenstraße mit. Die Feuerwehr konnte einen minimalen Kellerbrand sofort löschen. Im Keller habe ein Plastikbehältnis gebrannt, welches schon umherliegendes Holz in Brand setzte. Durch das schnelle Einschreiten konnte schlimmeres verhindert werden. Es entstand kein Gebäudeschaden. Es wurde niemand verletzt. Kurz vor der Brandentdeckung habe man unweit der Brandörtlichkeit Kinder wahrgenommen, welche mit Feuerwerk hantiert haben sollen. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche dementsprechende Wahrnehmungen gemacht haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell