PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brand im Keller eines leerstehenden Hauses in der Röntgenstraße - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Eine Zeugin teilte der Integrierten Leitstelle am Freitag, 02.01.2026, gegen 16.40 Uhr, Rauch aus einem Kellerfenster eines leerstehenden Hauses in der Röntgenstraße mit. Die Feuerwehr konnte einen minimalen Kellerbrand sofort löschen. Im Keller habe ein Plastikbehältnis gebrannt, welches schon umherliegendes Holz in Brand setzte. Durch das schnelle Einschreiten konnte schlimmeres verhindert werden. Es entstand kein Gebäudeschaden. Es wurde niemand verletzt. Kurz vor der Brandentdeckung habe man unweit der Brandörtlichkeit Kinder wahrgenommen, welche mit Feuerwerk hantiert haben sollen. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche dementsprechende Wahrnehmungen gemacht haben.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 15:34

    POL-FR: Weil am Rhein: Balkonbrand in Friedlingen

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 02.01.2026, gegen 11.20 Uhr, kam es zu einem Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Schwarzenbach". Der Brand auf dem Balkon konnte von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle und gelöscht werden. Durch den Balkonbrand wurde zudem ein Fenster sowie durch die Rauchentwicklung die Fassade beschädigt. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Es sei niemand ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 15:34

    POL-FR: Lkr. Emmendingen-Sasbach: Festnahme nach versuchtem Wohnungseinbruchsdiebstahl

    Freiburg (ots) - Lkr. Emmendingen-Sasbach: Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Habsburgerstraße bemerkte am Donnerstag, 01.01.2026, gegen 08:20 Uhr, dass eine männliche Person augenscheinlich an ihrer Haustür manipulierte und wählte daraufhin den Notruf. Die umgehend hinzugerufene Streifenwagenbesatzung konnte auf der Anfahrt in direkter Nähe zum ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 15:33

    POL-FR: Weil am Rhein: Direktvermarkter auf Wochenmarkt bestohlen

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 31.12.2025, gegen 11.40 Uhr, wurde einem Direktvermarkter dessen Geldkassette von zwei Unbekannten auf dem Wochenmarkt beim Rathausplatz entwendet. Zwei Unbekannte sollen eine Mitarbeiterin eines Standes in ein Gespräch verwickelt und diese dabei abgelenkt haben. Einer der Unbekannten habe dann in einem günstigen Moment die Geldkassette, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren