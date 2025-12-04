POL-PDMY: Vermehrte Metalldiebstähle

Rech (ots) - Am Samstag, dem 29.11.2025, kam es in der Hardtstraße in Rech zu einem Wohnungseinbruch. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen der oder die bislang unbekannten Täter im Schutz der früh einsetzenden Dunkelheit gewaltsam über die Terrassentür in ein Wohnhaus ein. Anschließend wurde das Innere des Hauses gezielt nach Wertgegenständen durchsucht. Der Einbruch wurde kurz nach 18:00 Uhr bemerkt, sodass der ...

mehr