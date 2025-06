Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti gesprüht

Weimar (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstages sprühten unbekannte Täter ein Graffiti an ein Mehrfamilienhaus in der Pabststraße. In einer Größe von knapp sechs Metern x zwei Metern wurde ein Schriftzug an die Hauswand geschmiert. Die Reinigungskosten belaufen sich auf geschätzte 1000 Euro. Ebenfalls ca. 1000 Euro Reinigungskosten verursachten Schmierer bereits in der Nacht von Sonntag zu Montag in der Friedrich-Naumann-Straße. Hier wurde ebenfalls ein großer Schriftzug an eine Hauswand gesprüht. In beiden Fällen gibt es derzeit keine Täterhinweise.

