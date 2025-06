LPI-J: Grenze überschritten

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ruttersdorf: Grundsätzlich ist die Strecke zwischen Ruttersdorf und Albersdorf eine beliebte Motorradstrecke. Doch auch aufgrund der Kurven lauern so manche Tücken. So leider auch am Mittwochnachmittag. Am Ausgang einer Linkskurve verlor eine junge Motorradfahrerin die Kontrolle über ihr Zweirad. In der Folge kam sie von der Straße ab und die Fahrt endete im angrenzenden Wald. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt und in ein Krankenhaus ...

