POL-FR: Zell im Wiesental: Pkw kommt von Landstraße ab und kippt auf die Seite - eine Leichtverletzte

Am Sonntag, 04.01.2026, gegen 13.40 Uhr, kam auf der Landstraße 140 ein Pkw von der Fahrbahn ab, beschädigte ein Verkehrszeichen und kam im Anschluss auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Eine 41-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw die Landstraße 140 (Adelsberger Straße), als sie in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abkam. Sie fuhr mit ihrem Pkw gegen eine Böschung und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Im weiteren Verlauf drehte sich der Pkw um 180 Grad und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Die Frau konnte den Pkw nicht verlassen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Mit leichten Verletzungen wurde die Frau vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

