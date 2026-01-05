Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Schopfheim: Pkw überschlägt sich auf der Bundesstraße - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Samstag, 03.01.2026, gegen 12.50 Uhr, überschlug sich ein Pkw mehrfach auf der Bundesstraße 518. Ein 31-jähriger Mann befuhr die Bundesstraße von Schopfheim kommend in Richtung Hasel, als er vermutlich aufgrund Schneematsches mit seinem Pkw leicht in Schleudern geriet. Beim Versuch Gegenzulenken verlor der 31-Jährige die Kontrolle über den Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei habe sich der Pkw mindestens dreimal überschlagen und kam im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell