Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Wald

Fenster beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen offenbar mutwillig gegen ein Fenster des Proberaums eines Musikvereins an der Zehn-Dörfer-Halle getreten und dieses dabei irreparabel beschädigt. Ob Zusammenhang mit einer Party, die am Samstag in der Halle stattfand, besteht, schließen die Ermittler des Polizeipostens Pfullendorf nicht aus. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Mengen

Unfall beim Überholen - Verursacher flüchtet mit schwarzem SUV

Nach einem Vorfall, der sich am Sonntag gegen 18.45 Uhr auf der Bundesstraße 32 bei Herbertingen ereignet hat, ermittelt die Polizei. Eine 25-Jährige fuhr von Ertingen kommend auf die B 32 auf und wurde kurz darauf von einem schwarzen SUV überholt. Der unbekannte Fahrer scherte bei dem Manöver jedoch zu früh wieder ein und touchierte den Skoda Fabia der Frau. Ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro zu kümmern, setzte der SUV-Fahrer seine Fahrt in Richtung Mengen fort. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher und dessen Wagen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

