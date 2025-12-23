PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Wald

Fenster beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen offenbar mutwillig gegen ein Fenster des Proberaums eines Musikvereins an der Zehn-Dörfer-Halle getreten und dieses dabei irreparabel beschädigt. Ob Zusammenhang mit einer Party, die am Samstag in der Halle stattfand, besteht, schließen die Ermittler des Polizeipostens Pfullendorf nicht aus. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Mengen

Unfall beim Überholen - Verursacher flüchtet mit schwarzem SUV

Nach einem Vorfall, der sich am Sonntag gegen 18.45 Uhr auf der Bundesstraße 32 bei Herbertingen ereignet hat, ermittelt die Polizei. Eine 25-Jährige fuhr von Ertingen kommend auf die B 32 auf und wurde kurz darauf von einem schwarzen SUV überholt. Der unbekannte Fahrer scherte bei dem Manöver jedoch zu früh wieder ein und touchierte den Skoda Fabia der Frau. Ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro zu kümmern, setzte der SUV-Fahrer seine Fahrt in Richtung Mengen fort. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher und dessen Wagen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Simon Göppert
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Hackschnitzellager gerät in Brand Ein an einem Wohnhaus in der Rebholzstraße angebautes Hackschnitzellager ist am Montagmorgen gegen 5 Uhr in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit 17 Fahrzeugen und über 60 Wehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand löschen. In der Folge musste das Lager wegen Glutnestern von den Einsatzkräften ausgeräumt werden. Ursächlich für ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Kressbronn Autos zerkratzt Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 17 Uhr und 21 Uhr auf dem Parkplatz eines Kreditinstituts in der Hauptstraße zwei Autos offenbar mutwillig beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte er den Lack der Fahrzeuge und richtete dabei nicht unerheblichen Sachschaden an. Personen, die Hinweise zum Vandalen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 14:30

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Fußgänger von Fahrzeug erfasst Schwer verletzt ist ein 74 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 17.30 Uhr in der Fürst-Wilhelm-Straße worden. Der Mann überquerte den dortigen Fußgängerüberweg und wurde offenbar von einer 77-jährigen VW-Fahrerin übersehen. Die Frau erfasste den Senior, der auf die Motorhaube aufgeladen wurde und in der Folge zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren