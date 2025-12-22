Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fußgänger von Fahrzeug erfasst

Schwer verletzt ist ein 74 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 17.30 Uhr in der Fürst-Wilhelm-Straße worden. Der Mann überquerte den dortigen Fußgängerüberweg und wurde offenbar von einer 77-jährigen VW-Fahrerin übersehen. Die Frau erfasste den Senior, der auf die Motorhaube aufgeladen wurde und in der Folge zu Boden stürzte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Hettingen

Autofahrer fährt nach Kollision mit Gegenverkehr weiter

Strafrechtliche Konsequenzen wegen Unfallflucht kommen auf einen 81-Jährigen zu, der nach einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz nach 19 Uhr seine Fahrt einfach fortgesetzt hat. Der Senior war auf der B 32 von Hettingen in Richtung Gammertingen unterwegs, als er in einer scharfen Rechtskurve mit seinem Mercedes auf die Gegenfahrspur geriet. Dort kollidierte er seitlich mit dem Suzuki eines entgegenkommenden 61-Jährigen. Am Suzuki entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der 81-Jährige weiter. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen konnten den Mercedes, an dem ebenfalls Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand, sowie den 81-Jährigen an der Halteranschrift antreffen. Der Senior wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Meßkirch

Frau im psychischen Ausnahmezustand sorgt für Einsatz der Polizei und Feuerwehr

In eine Fachklinik ist eine 47-Jährige am Sonntag gebracht worden, nachdem sie für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt hat. Passanten hatten die Beamten verständigt, weil die 47-Jährige kurz vor 11 Uhr mit ihrem Fahrzeug im Kreisverkehr "Am Stachus" stand, laut Musik hörte, dabei die Fahrzeughupe betätigte und den Kreisel blockierte. Beim Eintreffen der Polizisten schloss sich die 47-Jährige in dem Wagen ein, packte ein Vesper aus und sang Weihnachtslieder. Der Verkehr staute sich bereits entsprechend. Hinzugezogene Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr schlugen die Scheibe der Fahrertür ein, woraufhin die Polizei die Frau aus dem Wagen holen konnte. Die 47-Jährige befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde im Anschluss in eine Fachklinik eingeliefert.

Bad Saulgau

Strafgefangener stiehlt bei Flucht Jacke - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein Strafgefangener am Dienstag vergangener Woche auf seiner Flucht eine Jacke entwendet hat (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6181595), sucht das Polizeirevier Bad Saulgau die Besitzerin derselben. Der 41-Jährige stahl die Damenjacke des Herstellers Wellensteyn im Wert von mehreren hundert Euro auf seinem Weg zwischen Amtsgericht und Bahnhof, wo er von den Polizisten festgenommen werden konnte. Hinweise zur Herkunft oder zur Besitzerin der Jacke nehmen die Ermittler unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Bad Saulgau

Radfahrer mit Stein und Orange beworfen - Zeugen gesucht

Nachdem ein Radfahrer angibt, am Samstagabend gegen 18.40 Uhr von Unbekannten mit Gegenständen beworfen worden zu sein, ermittelt die Polizei Bad Saulgau und sucht Zeugen. Der 76-Jährige war auf dem Breitenlohweg und der Kaiserstraße in Richtung Altshauser Straße unterwegs und hielt auf Höhe des Bahnübergangs an und stieg ab. Dabei soll er von den Unbekannten mit einem Stein sowie mutmaßlich einer Orange beworfen und am Rücken getroffen worden sein. Die Tatverdächtigen, offenbar dunkel gekleidete Kinder im Alter von geschätzt 12 oder 13 Jahren, ergriffen die Flucht in Richtung Bahnhof und Platzstraße. Eine ärztliche Versorgung war beim 76-Jährigen nicht notwendig. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten keine Verdächtigen mehr angetroffen werden. Die Polizei ermittelt und bittet unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise.

Stetten am kalten Markt

Polizei sucht Zeugen zu Auseinandersetzung

Zeugen einer Auseinandersetzung, die sich am frühen Sonntagmorgen in der Hauptstraße zwischen einer Kneipe und der Kirche zugetragen haben soll, sucht die Polizei Sigmaringen. Ein 37-Jähriger gibt gegenüber der Polizei an, nach einem Kneipenbesuch auf dem Nachhauseweg gegen vier Uhr von drei Unbekannten im Alter zwischen 30 und 40 Jahren attackiert worden zu sein. Erst rund eine Stunde später informierte der erheblich alkoholisierte Mann die Polizei über den Vorfall, Tatverdächtige konnten die Ermittler im Rahmen der Fahndung zu dieser Zeit nicht mehr antreffen. Eine medizinische Versorgung lehnte der 37-Jährige ab. Die Polizei ermittelt nun in dieser Sache und bittet Personen, die am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr auf die Auseinandersetzung oder das Trio aufmerksam wurden, sich unter Tel. 07571/104-0 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

