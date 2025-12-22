Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Gebäude mit Graffiti beschmiert

Ein Firmengebäude in der Charlottenstraße ist in der Nacht von Sonntag auf Montag Ziel von Farbschmierereien gewesen. Die bislang unbekannten Täter brachten mit schwarzer Sprühfarbe großflächig politisch linksgerichtete Schriftzeichen auf die Gebäudefassade auf. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Ermittler des Polizeireviers Ravensburg gehen davon aus, dass die Schmierfinken zwischen 1.15 Uhr und 2 Uhr am Werk waren. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ebersbach-Musbach

Vorfahrt missachtet - Unfall ist die Folge

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Samstag kurz nach 17 Uhr auf der K 8035 Höhe "Schwemme" zur Folge gehabt. Ein 65-jähriger BMW-Fahrer war auf dem Gemeindeverbindungsweg von Renhardsweiler in Richtung Hopferbach unterwegs und wollte die Kreisstraße überqueren. Dabei übersah er eine 36-jährige vorfahrtsberechtigte VW-Lenkerin. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der VW nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Die 36-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw kümmerte sich der Abschleppdienst.

Bad Waldsee

Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrererlaubnis hinterm Steuer

Mehrere Anzeigen kommen auf einen 28-Jährigen zu, den Beamte des Polizeireviers Weingarten am Sonntag gegen 16.30 Uhr mit seinem Auto gestoppt haben. Bei der Kontrolle wies der 28-Jährige deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss auf. Ein Vortest schlug positiv auf THC, Kokain und Amphetamin an. Zudem konnte er keinen Führerschein vorweisen, da ihm dieser bereits vor mehreren Monaten gerichtlich entzogen worden war. An dem Wagen waren darüber hinaus Felgen montiert, für die er keine Genehmigung vorlegen konnte. Der 28-Jährige musste seinen Pkw stehen lassen und die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung den Konsum der Betäubungsmittel bestätigen, muss der Mann zudem ein empfindliches Bußgeld bezahlen. Ein weiteres Bußgeld droht ihm wegen der nicht genehmigten Felgen.

Isny

Polizei stoppt alkoholisierte Zweiradfahrer

Beamte des Polizeireviers Wangen haben im Rahmen von Verkehrskontrollen am Sonntagabend im Stadtgebiet zwei Verkehrsteilnehmer gestoppt, die unter dem Einfluss von Alkohol standen. Kurz nach 22 Uhr hielten die Polizisten einen 46-jährigen E-Scooter-Fahrer an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Während der Fahrt zum Polizeiposten, wo der 46-Jährige einen weiteren, gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen musste, kam der Streifenwagenbesatzung ein 42-Jähriger mit seinem Fahrrad ohne Licht und in Schlangenlinien entgegen. Die Beamten stoppten auch ihn, ein Vortest ergab einen Alkoholwert von über 3,5 Promille. Eine zweite Polizeistreife brachte den 42-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Beide Männer durften ihre Fahrt nicht fortsetzen. Während der 46-Jährige mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen muss, kommen auf den 42-Jährigen strafrechtliche Konsequenzen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Beiden drohen nun führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Bad Wurzach

Einbruchsversuch scheitert

In ein Wohnhaus in Humberg hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag einzubrechen versucht. Bewohner stellten am Sonntagmorgen Hebelspuren an der Eingangstüre fest und verständigten die Polizei. Der Täter gelangte nicht in das Gebäudeinnere, sondern ließ aus noch unbekannten Gründen von seinem Vorhaben ab. Personen, die in Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch Verdächtiges wahrgenommen haben, mögen sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch melden.

